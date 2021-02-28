شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يطالب بتكثيف أعمال تجميل مدخل المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية، اليوم الأحد، على تكثيف أعمال تجميل مدخل مدينة مرسى مطروح، مع توجيه المعدات اللازمة للإسراع في تمهيد وتسوية الجزيرة الوسطى، وإزالة كافة المخلفات والأتربة على جانبى الطريق.

كما وجه محافظ مطروح بتكثيف أعمال رصف الطريق الموازى للسكة الحديد بمدخل «الكيلو 7»، والجارى أعمال الرصف به حاليًا، مع إزالة التعديات على الطريق كمحور مرورى ييسر حركة المواصلات بالمنطقة، كذلك دراسة استغلال الشارع المقابل في اتجاه مساكن الارامل والمطلقات للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل لصالح أبناء المحافظة.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تمهيد وتسوية الحارة البطيئة بالطريق الدولى الساحلى في الاتجاهين، وذلك تمهيدًا لرصفها في إطار اعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة مع تيسير الحركة المرورية كما وجه محافظ مطروح لمديرية الاسكان بالرفع المساحى لأرض مخازن الشؤون الصحية المواجهة لمحطة السكة الحديد وعمل المقايسات والرسومات اللازمة لمقترح إنشاء مبنى إدارى للشئون الصحية.

كما شدد محافظ مطروح على منع إلقاء أي قمامة في قطعة الارض المواجهة لمبنى رعاية الطفولة والامومة، موجها لمجلس المدينة بمتابعة نظافتها أول بأول وعمل محاضر لأى شخص يلقى قمامة بهاحفاظا على الصحة العامة.