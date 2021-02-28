«صيدلة المنيا»: تدابير مشددة وغرفة عزل استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت كلية الصيدلة بجامعة المنيا، لاستقبال طلابها لتأدية امتحانات النصف الأول من العام الدراسي، غدا الاثنين، وكثفت إدارة الكلية من عمليات التعقيم الدوري والمستمر لجميع الوحدات والمكاتب وقاعات الامتحانات، وجهزت غرفة للعزل الطارئ ند الاشتباه في ي حالة.

وشدد الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد الكلية، على عملية التعقيم والتطهير، على أن تكون بشكل يومي، قبل وبعد انعقاد اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة ڤيروس «كورونا».

كما أكد العميد أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي ترأسه الأستاذة الدكتورة أمل كمال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يقوم بدورة المنوط به في عملية التعقيم الدوري والمتابعة بشكل مستمر في التوعية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكيد على التباعد الاجتماعي للحفاظ على جميع العاملين بالكلية.

وتجري عملية التطهير والتعقيم بالكلية، تحت إشراف محمد إمام، أمين الكلية، وشملت عمليات التعقيم، اليوم الأحد، جميع مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومكاتب العاملين وقاعات الامتحانات ودورات المياه والمصاعد، وجميع أقسام الكلية، بالإضافة لمكاتب العميد والوكلاء وأمين الكلية .

وشددت إدارة الكلية على عدم السماح بدخول أي شخص الكلية، دون ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات الوزارية، والتعامل بكل حزم وعدم التهاون في هذه الإجراءات حرصا وحفاظا على العاملين جميعا .

كما استعد قطاع شؤون البيئة، بتشكيل لجنة لمتابعة الحالات المشتبه بها أولا بأول، وتجهيز غرفة العزل بالكلية، وأخذ جميع التدابير اللازمة حيال ظهور أي حالات اشتباه أو مخالفات من الطلاب بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

"صيدلة" جامعة المنيا: تدبير مشددة وغرفة عزل واستعدادات استثنائية استعدادا لامتحانات الغد

"صيدلة" جامعة المنيا: تدبير مشددة وغرفة عزل واستعدادات استثنائية استعدادا لامتحانات الغد

"صيدلة" جامعة المنيا: تدبير مشددة وغرفة عزل واستعدادات استثنائية استعدادا لامتحانات الغد

"صيدلة" جامعة المنيا: تدبير مشددة وغرفة عزل واستعدادات استثنائية استعدادا لامتحانات الغد