شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..التعليم: 96.6% أدوا امتحان العربى إلكترونيا و99.2% اختبروا فى الجبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التعليم: 96.6 % أدوا امتحان العربى إلكترونيا و 99.2% اختبروا فى الجبر
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