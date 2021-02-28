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إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين عن موعد أداء الاختبار بمعهد الخدمة الاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التعليم العالى قرارا بعد التواصل مع إدارة معهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر، يطالب التوجيه بإعادة الامتحان للطلاب المتأخرين عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان، تقديرا للظروف الاستثنائية لجائحة فيروس .

 

 

كما تم التوجيه بالتحقيق فى تفاصيل الواقعة، وتقديم تقرير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال 48 ساعة بكافة التفاصيل.

 

 

وكان تداولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان عدد من الطلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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