وكان تداولت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان عدد من الطلاب من دخول لجان الامتحان بمعهد الخدمة الاجتماعية بمدينة نصر بسبب تأخرهم عن المواعيد الرسمية لأداء الامتحان.

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الامتحان للطلاب المتأخرين عن موعد أداء الاختبار بمعهد الخدمة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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