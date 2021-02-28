شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الدولية بالشيخ زايد تعلن قبول أوراق الطلاب المتقدمين بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد أولياء الأمور مقدمى طلبات الالتحاق بالصف الأول رياض أطفال KG1، قائلة: نظرا لأن المدرسة بها طلاب ولانتظام الدراسة بالمدرسة تقرر استلام أوراق أبنائكم فى المواعيد الاتية": الاثنين 1 مارس – الثلاثاء 2 مارس – الاربعاء 3 مارس – الخميس 4 مارس فقط من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عصرًا، ولن يسمح باستلام الأوراق بعد هذا التاريخ علما بأن استلام الأوراق شرط لإتمام عملية التقديم.

وحدد المدرس المصرية الدولية بالشيخ زايد الأوراق المطلوبة:

1. أصل شهادة الميلاد

2. طباعة اللائحة الخاصة بالمدرسة والتوقيع عليها من ولى الأمر

3. طباعة استمارة التقديم والتوقيع عليها من ولى الأمر

4. صورة بطاقة الرقم القومى للأب والأم

وتابع المدرسة يجب اتباع التعليمات الأتية:

1. يتم استلام الأوراق من ولى الأمر فقط

2. اتباع الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة

3. لن يسمح بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء كمامة

4. يسمح بالدخول لولى الأمر فقط (الأب أو الأم )

5. استلام الأوراق شرط لإتمام عملية التقديم