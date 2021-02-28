شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 24 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى فى تطوير الشبكات بحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تكلفة تحسين وتطوير الشبكة الكهربائية، فى قرى مبادرة حياة كريمة قد تصل إلى 66 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تشمل51 مركزا بتكلفه تصل إلى 24 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذى ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة فى ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تكليف شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بدراسة كافة الاحتياجات وإجراء الدراسات اللازمة لتحسين الشبكة الكهربائية.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أن التحدى الأكبر ليس فقط فى توفير التمويل ولكن فى تنفيذ المستهدف خلال المدة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى بثلاث سنوات فقط، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مصدرين للتغذية الكهرباء لكل قرية لمواجهة أى انقطاعات فى التيار الكهربائى، وكذلك زيادة الجهد الكهربائى لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية فضلا عن تغيير المحولات وأعمدة الإنارة وغيرها.