شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إطلاق جائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية مزيداً من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها الإعلان عن إطلاق جائزة المبدع الصغير برعاية السيدة انتصار السيسي، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ أيضاً..

الرئيس يوجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا

توفى منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.

الرئيس السيسي يطلع على دراسة إنشاء المركز المصرى للجينوم

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على دراسة إنشاء "المركز المصرى للجينوم"، والذى يهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشرى المصرى لاكتشاف والوقوف بدقة على الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة.

رفض دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية بوقفه وحرمانه من دخول الملاعب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

اللجنة التشريعية بـ"النواب" تناقش تعديلات قانون التسجيل بالشهر العقارى

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد "زعيم الأغلبية البرلمانية "وأكثر من عشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 .

الرئيس السيسي يستعرض جهود استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات.. ويوجه بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.. وإسراع استكمال البنية التحتية المعلوماتية لتحويل الجامعات الحكومية لذكية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، فضلًا عن مستجدات المشروعات القومية لوزارة التعليم العالى على مستوى الجمهورية، خاصةً الجامعات الحكومية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".

وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير قوة دفع كبيرة

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الدولة المصرية أول دولة فى أفريقيا والعالم العربى، تقدم جائزة دولة للمبدع الصغير، معربة عن سعادتها البالغة برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية لهذه الجائزة، قائلة:"اعطتنا دعم كبير وقوة دفع للأطفال والشباب".

مصرع شخصين وإصابة 4 فى انهيار عقار قديم بالإسكندرية

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بالإسكندرية؛ بلاغا يفيد بانهيار أسقف داخلية لعقار قديم بشارع سيدي الجداوي بحي الجمرك وصادر له قرار هدم رقم 10 لسنة 2010، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقلي العلاج.

نهال عنبر: تشييع جثمان يوسف شعبان ودفنه بمقابر الأسرة بأكتوبر.. غدًا

قالت الفنانة نهال عنبر مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية فى تصريحاتها لـ"الخليج 365" إنها تتجه غدًا في العاشرة صباحًا لتخليص بعض الإجراءات لتشييع جثمان الراحل الفنان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة وبعدها يتوجه جثمانه إلى مقابر أكتوبر لدفنه .

رئيس الوزراء يكلف التضامن بإسراع تأثيث وحدات مستحقى سكان المناطق العشوائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

مدبولى: توجيهات من الرئيس بالاهتمام بمشروعات تحسين جودة المياه فى فرع رشيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار جهود تحسين جودة المياه فى فرع رشيد، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الرى.

مجلس النواب يوافق على مشروعى قانونين بإنشاء بوابة العمرة وتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.. وتأجيل مناقشة أزمة تصريحات تامر أمين احتراما للفصل بين السلطات.. ويحيل قانونى الأحوال الشخصية والشهر العقارى للجان

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، فى مجموع مواده، مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ومن ثم أخذ التصويت عليه نهائيا فى وقت لاحق.

وزيرة الصحة: تسجيل 45 ألف مواطن على موقع لقاح كورونا خلال 12 ساعة من إطلاقه

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل 45 ألفًا و 429 مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقى لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، وذلك خلال أول 12 ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.

إطلاق جائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي .. قرينة الرئيس في كلمة مسجلة: نسعى لجيل مبدع يحقق أحلامنا .. إيناس عبد الدايم: مصر أول دولة أفريقية تقدم جائزة للأطفال..والجائزة لها 17 شرطا وهذه قيمتها

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن تدشين جائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الأولى عام 2021 والتى تتم إدارتها من خلال المجلس الأعلى للثقافة، وبدأت الاحتفالية بكلمة مسجلة للسيدة انتصار السيسى، حرم رئيس الجمهورية، قالت فيها: "إن الهدف من الجائزة هو بناء جيل جديد قادر على تحقيق أحلامنا وطموحاتنا".