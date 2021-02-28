شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية: هيئة الدواء وافقت على استخدام لقاح "جونسون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك توجه قومى للانفتاح على كل الجهات المنتجة للقاح فيروس كورونا، بحيث يتوفر بمصر أكبر كمية متاحة من اللقاح فى الفترة المقبلة.

أضاف عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مصر يتوفر بها حاليا اللقاح الصينى ولقاح أسترازينيكا وستشهد الفترة المقبلة إتاحة اللقاح الروسى الجديد ضد كورونا، متابعا: "هيئة الدواء وافقت على منتج آخر من شركة جونسون آند جونسون والفترة المقبلة ستشهد وفرة من اللقاحات داخل مصر".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تبذل كل جهد وبكل ثقة حتى توفر لكل المصريين اللقاحات والأدوية والمستلزمات المختلفة، لعبور جائحة كورونا بكل خير.