شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر محطة فى مكان واحد بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، هو أكبر محطة شمسية فى مكان واحد فى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذى ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 3 من فبراير2021، لمتابعة عمل الوزارة فى ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

وأشار محمد شاكر إلى الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

ولفت شاكر إلى أنه يتمّ حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%. موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة الطاقات المتجددة فى الشبكة الكهربائية.

ونوه الوزير، إلى أن مشروع بنبان وفر نحو 10 آلاف فرصة، مضيفًا أن الاستثمارات بذلك المشروع وصلت إلى 2 مليار دولار، كما أنه حصل على العديد من الجوائز العالمية.