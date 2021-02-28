شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 45 ألف مواطن على موقع لقاح كورونا خلال 12 ساعة من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل 45 ألفًا و 429 مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقى لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكترونى المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، وذلك خلال أول 12 ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم، الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 6 آلاف و 615 من العاملين بالقطاع الطبي، و 32 ألفًا و 172 من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تسجيل 6 آلاف و 642 مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن.

وأضاف مجاهد أن الخط الساخن للوزارة 15335 ، استقبل 217 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وذلك من ضمن إجمالى عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكترونى لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتابع مجاهد أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملين فى القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

ولفت مجاهد إلى أن الموقع الإلكترونى سيقوم بإعطاء الأولوية فى الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع.

وأشار مجاهد إلى أنه تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.