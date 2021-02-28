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فيديو| منها ضبط 11828 لم يرتدوا الكمامة.. جهود الداخلية في أسبوع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية 11828 شخص؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لــ 11740 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 88 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما ضبطت أجهزة الأمن 196 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1126 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

لمتابعة جهود الداخلية على مدار أسبوع، تابع الفيديو التالي:

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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