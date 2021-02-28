رئيس "الوطنية للإعلام": نحصل على 120 ألف دولار شهريًا من جوجل.. واسترجعنا 1100 فيلم مسروق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة وقعت عقدًا مع شركة "جوجل" الأمريكية، للحصول على الحقوق الحصرية، لكل ما ينسب لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري من مقاطع فيديو متعلقة بالدراما أو الرياضة.

وأكد زين خلال كلمته أمام لجنة الإعلام بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، أن أي مادة تابعة للتلفزيون المصري ويتم نشرها الآن من أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يحصل ذلك الشخص على أرباح من جوجل، ولكنها تحول إلى حساب الهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف أن العقد الذي تم توقيعه مع جوجل، ساهم في تعظيم الموارد حيث يصل عائد ما تحصل عليه الهيئة شهريًا من جوجل نتيجة نشر مقاطع الفيديو التابعة للتلفزيون المصري ما يقرب من 100 ألف إلى 120 ألف دولار.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة للتطوير تستهدف 10 قنوات على الأقل من إجمالي 21 قناة تابعة للهيئة، وتتضمن الخطة تطوير القناة الأولى والثانية والفضائية والقنوات الرياضية والدراما، والسينما وتخصيص قناة للطفل.

وكشف زين سرقة معظم الأفلام الخاصة بالتلفزيون المصري لصالح عدد من الشركات، وتم استرجاع 1100 فيلم منها، من إجمالي 2700 فيلم، بعد اللجوء لحقوق الملكية الفكرية.

وتابع أبرز الأفلام التي تم استردادها: "أفلام عبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وليلي مراد وإسماعيل ياسين".

وأضاف بعد توليه الهيئة ورث تركة اتحاد الإذاعة والتلفزيون كلها ووضعنا رؤية التخطيط في 5 محاور هي "المحور الهندسي- التقني - المالي الإداري الإعلامي التدريب".