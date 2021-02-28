شكرا لقرائتكم خبر عن 627 سريرًا لاستقبال حالات كورونا بـ11 مستشفى للعزل في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا مغلقا بحضور مديرى الصحة والمنطقة الصناعية لاستعراض الموقف الحالي لآلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث تم التأكيد على جاهزية 11 مستشفى للعزل بطاقة 627 سريرًا، منها 477 سريرا شاغرًا جاهزة لاستقبال أي حالات جديدة، بجانب المتابعة الطبية من فرق الطب الوقائى لـ 143 حالة عزل منزلى بشكل منتظم وبتوقيتات محددة، بالإضافة إلى تسجيل أي حالات جديدة على منظومة المبادرة الرئاسية الخاصة بالعزل المنزلى لسرعة التعامل معها.

فيما شهد الاجتماع وضع منظومة متكاملة لتوفير أسطوانات الأكسجين وخاصة بعد قيام المحافظة بتوفير 500 أسطوانة لحالات العزل المنزلى، وذلك من خلال الاتصال بخط الطوارئ رقم (2238442) التابع لمديرية الصحة ليتم تسليم الأسطوانة بعد دفع تأمين رمزى، وهو الذي يتوازى مع وجود أكثر من مصدر للأكسجين بمستشفيات العزل سواء من المولدات أو الخزانات أو الأسطوانات الاحتياطية.