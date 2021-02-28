شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاي.. العلامة التجارية لمركز الحرف اليدوية في جامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عزيز، على اختيار كلمة «سوهاي» كعلامة تجارية للمركز تستخدم في الترويج والتسويق لمنتجات المركز بالجامعة، وكذلك الإعلان عن مسابقة لتصميم الشعار للمركز.

وقال رئيس جامعة سوهاج إن اختيار أسم «سوهاي» جاء بعد مسابقة نُظمت بشروط محددة، منها التعبير عن التراث السوهاجي القديم، وسهولة النطق، وأن تكون كلمة واحدة باللغة العربية لها واقع إيجابي وتعطي تخيل لدي المستهلك عن الجودة والأصالة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على طرح مسابقة جديدة لتصميم شعار مبتكر للمركز يعبر عن الحرف التراثية والبيئية بمحافظة سوهاج والجامعة، ومنح الفائز بالمركز الأول ٢٠٠٠ جنيها وشهادة تقدير.

ومن جانبها قالت الدكتورة ريهام محمد على، مديرة المركز، إن المسابقة الأولى تقدم لها ٥١ متسابق بأسماء مبتكرة، وأسفرت النتائج عن اختيار ١٨ أسم انطبقت عليهم الشروط، لافتة إلى أن لجنة التحكيم وافقت بالإجماع على اختيار كلمة «سوهاي» كعلامة تجارية لمنتجات المركز، منوهه بأنه سيتم المشاركة في المسابقة الثانية لتصميم الشعار بحد أقصى ١٥ يوم من تاريخ النشر، وأن الفائز بتصميم الشعار سيوقع على إقرار بالملكية الفكرية للشعار، وأنه غير مقلد أو مقتبس من شعارات أخرى.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، والدكتور عبدالناصر ياسين عميد كلية الآثار، والدكتورة ريهام محمد على مديرة المركز، والدكتور ريهام فاروق مدير وحدة العنف ضد المرأة، وأحمد عبدالحافظ المستشار الاعلامي للجامعة، وعدد من أعضاء لجنة التحكيم.