شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الاستثمار» ومحافظ الدقهلية يتفقدا المنطقة الاستثمارية بميت غمر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، المنطقة الاستثمارية بميت غمر، وذلك بحضور عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة

وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بيان، أنه تم طرح المرحلة الثانية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر والتي تعد أول منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية في محافظة الدقهلية ، مشيرًا إلى أن العمل داخل المناطق الاستثمارية يتمتع بمميزات عديده أهمها إصدار كل الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات ميسرة

وقال المستشار محمد عبدالوهاب أن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية في محافظات مصر جاء تلبية للطلبات المتزايدة من جانب المستثمرين على الاستثمار وفقا لهذا النظام، مما يساهم في دعم جهود الدولة للتنمية المتكاملة، ولإتاحة المزيد من فرص العمل.

وخلال اجتماعه مع مستثمري مدينة ميت غمر، قال المستشار محمد عبدالوهاب ردًا على بعض استفسارات الحضور إنه تم إقرار حوافز لمستثمري المنطقة من شأنها تشجيع وزيادة الاستثمارات بها منها منح المشروعات فترة سماح لمدة 6 أشهر، موضحًا أن مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يصدر تراخيص مزاولة النشاط ويقدم كل الخدمات والتيسيرات والإعفاءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى قيام هيئة الاستثمار بالتنسيق مع البنوك الحكومية المختلفة من أجل تيسير إتاحة التمويل للمستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدًا تحرك الهيئة على عدة محاور للمساهمة في زيادة الاستثمارات الخاصة والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال حزمه إجراءات وتيسيرات يتم تقديمها وفقا لأنظمة استثمار متنوعة تناسب مختلف متطلبات المستثمرين.

محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يتفقدان المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يتفقدان المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار يتفقدان المنطقة الاستثمارية في ميت غمر