شكرا لقرائتكم خبر عن تحدث عن «المال والبنون» ثم بكى.. ماذا قال الفنان يوسف شعبان في آخر ظهور له؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الفنان يوسف شعبان، منذ قليل، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر يُناهز 90 عامًا.

في آخر ظهور له، قال الفنان يوسف شعبان، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج «واحد من الناس»، المُذاع على قناة «الحياة»، إن مسلسل «المال والبنون» من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ الفن المصري، وإن محمد جلال عبدالقوى كان في قمة إبداعه بسيناريو وقصة رائعة، والمخرج مجدى أبوعميرة كان متمكنًا من كل مفردات العمل.

أضاف «شعبان» أن «من أعظم المشاهد التي قدمتها بـ(المال والبنون) مشهد الوفاة، أنا والراحل العظيم عبدالله غيث، وأنا مشلول على السرير، وهو يقرأ لي آيات المال والبنون، وأنا ببكى».

وتابع: «شخصيتي وشخصية الراحل عبدالله غيث عكس بعض، واحد ضميره صاحى أمام دينه ووطنه وأولاده، والآخر غيّب ضميره تجاه وطنه وعائلته، وكل ممثل في العمل كان ماسك شخصيته من الأول للآخر».

وأشار «شعبان» إلى أنه كان يقوم بإعادة أي مشهد أمام الراحل وحيد سيف من كثرة الضحك، وأنه يعتبر كل مشاهده بمسلسل «المال والبنون» «ماستر سين» «لأنى كنت مركز جدًا في الشخصية».

أُصيب بالفيروس خلال الأيام الماضية وجرى نقله إلى عزل مستشفى العجوزة، إذ كان آخر ظهور له أثناء استضافة الاعلامي عمرو الليثي لفريق عمل مسلسل «المال والبنون».