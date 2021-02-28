شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شعبان لم يستكمل دوره في «عش الدبابير».. ما مصير المسلسل بعد وفاته؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا الذي تعرض له خلال الأسابيع الماضية ودخل في حالة صحية متدهورة.

كان الفنان يوسف شعبان وقّع على المشاركة في بطولة مسلسل «عش الدبابير» الذي تغير اسمه لـ«ملوك الجدعنة» والذي يتم تصويره في لبنان من إنتاج صادق الصباح، وبطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وعمرو عبدالجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف وإخراج أحمد خالد موسى.

صور الراحل يوسف شعبان عددًا من المشاهد خلال الفترة الماضية ولكن بعد إصابته بكورونا لم يستطع استكمال دوره وتم تأجيله، للتصوير آخر شهر مارس المقبل، لكنه لم يلحق بذلك.

قال المنتج الكبير صادق الصباح في تصريح سابق لـ«المصري اليوم» إن الفنان الكبير يوسف شعبان كان انتهى من المشاهد الأكبر في دوره خلال الفترة الماضية وسيصور معنا في وقت آخر.

بينما بدأت الكاتبة عبير سليمان في تعديل دوره وإيجاد حل مناسب لعدم وجوده في المشاهد المقبلة التي كان من المفترض تصويرها أمام مصطفى شعبان وعمرو سعد.