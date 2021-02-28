شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 96.6% من طلاب الصف الثاني الثانوي تمكنوا من أداء امتحان اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضور 566 ألفا و400 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، لأداء اختبار مادتي «اللغة العربية» و«الجبر والتفاضل وحساب المثلثات»، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وتمكن 547 ألفًا و222 طالبا وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.

كما أدى 26740 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج- دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95.71%.

كما أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالاً في جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

جدير بالذكر أن غدًا الاثنين الموافق 1 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي «اللغة الأجنبية الأولى» و«الجغرافيا» على فترتين.