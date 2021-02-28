شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح وزارة الصحة باب التسجيل.. هل المتعافي من كورونا بحاجة لتلقي اللقاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سعيًا منها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فتحت وزارة الصحة والسكان الباب أمام المواطنين لتلقي لقاح «كوفيد- 19».

وأتاحت وزارة الصحة والسكان للمواطنين موقعًا إلكترونيًا، مخصصًا للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، فيتعين على الراغبين تسجيل أسمائهم عليه.

وتركز الوزارة على تلقيح الفئات المستحقة أولًا، في شكل يضمن تحقيق العدل بين المتقدمين.

لكن ثمة أسئلة تدور في أذهان البعض حول اللقاح، منها على وجه التحديد: هل يجب أن يحصل شخص سبق أن أُصيب بكورونا على اللقاح؟.

«المصري لايت» ترصد المزيد من التفاصيل حول مدى احتياج المتعافي من كورونا إلى تلقي اللقاح، ويمكنكم قراءتها من هنا