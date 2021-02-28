شكرا لقرائتكم خبر عن مهم للطلاب.. وزير التعليم يعلق على «تكرار ما حدث بالأمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ترصد كل ما يحدث على منصة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي طوال فترة الامتحان.

وأضاف شوقى في تصريحات عبر جروب «المعلم المصري» عبر تطبيق «واتس اب»: «قلنا مرارا إن أي طالب يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته أثناء التعامل مع منصة الامتحان الإلكتروني، لن يصاب بأي ضرر إطلاقا».

وأضاف: «الأهم من التحدث عن المشكلة هو العمل على إصلاحها بشكل سريع، وهذا ما تفعله وزارة التربية والتعليم».

وأكد أن أعداد الطلاب الذين نجحوا في إتمام الامتحان اليوم على منصة الامتحان ممتازة في معظم اللجان الموجودة حول الجمهورية.

وعبر عن استيائه من محاولة البعض للترويج لجملة «تكرار ما حدث بالأمس» لأن هذا وصف غير أمين ولا يجوز.

