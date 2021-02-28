شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن قطع المياه 6 ساعات عن مدينة العياط غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة لأعمال توسعات محطة مياه العياط بتغيير عددًا من المحابس بأقطار ٤٠٠مم تمهيدًا للإنتهاء من الأعمال بالكامل قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك لتحسين مستوى ضغوطات المياه بالمركز.

وأشارت محافظة الجيزة في بيان الأحد، إلى أن الأعمال سوف تتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف تشغيل محطة مياه العياط لمدة ٦ ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساء غد الاثنين حتى الرابعة صباح الثلاثاء المقبل ما سوف يؤدي إلى انقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة على مركز ومدينة العياط بالكامل لحين الانتهاء من الأعمال.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالانتهاء من الأعمال خلال المواعيد المحددة، كما كلف رئيس مركز العياط بالمتابعة الدورية وإزالة أي عوائق وتقديم المساعدات اللازمة لسرعة الانتهاء، لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وفي حالة الطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.