شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الغربية»: 3655 طالب منازل يؤدون امتحان الفترة المسائية للصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفترة الأولى للصف الثانى الثانوى بلغ ٣١١٢٢ طالبا وطالبة نظامي، والتي تبدأ في التاسعة من صباح اليوم، وتستمر حتى الواحدة ظهراً، فيما يؤدي ٣٦٥٥ طالبا وطالبة من نظام المنازل، الامتحان في الفترة المسائية والتي تبدأ من الواحدة والنصف ظهراً، وتستمر حتى الخامسة إلا الربع عصراً.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع المدارس قامت باتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، وطمأن جميع الطلاب بأنه سيتم التعامل مع جميع الحالات التي لم تستطع دخول الامتحان على المنصة الإلكترونية للوزارة، وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الشأن.