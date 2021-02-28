شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عقار الإسكندرية المنهار صادر له قرار إزالة عام 2010 لم يُنفَّذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت محافظة الإسكندرية أن العقار المنهار بمنطقة المنشية بحي الجمرك صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 10 لسنة 2010، ولم يُنفذ من قِبَل السكان.

وكان رجل وطفلة قد لقيا مصرعهما، وأُصيب 4 آخرون، في انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، عصر اليوم الأحد، بمنطقة المنشية بحي الجمرك وسط الإسكندرية.

وتلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع سيدي الجداوي بمنطقة المنشية، وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وحوائط حاملة وأسقف خشبية، وصادر له قرار إزالة لم يُنفذ، وتبين انهيار أجزاء من السقف والجدران.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين «طفلة»، 12 سنة، ورجل، 48 سنة، وإصابة 4 آخرين من قاطني العقار، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال رجب عبدالرازق النقيدى، رئيس حي الجمرك، إنه جارٍ رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الخطرة، فضلًا عن وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.