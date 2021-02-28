شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات التموينية على مستودعات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز ومصانع التعبئة للتأكد من الالتزام بسعر بيع الأسطوانة المنزلية والتجارية للمستهلك والوزن المقرر لها، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية بالديوان.

ووجّه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر الأسواق والسويقات ووضع آلية عمل لمنع تعدي الباعة على الطرق العامة، وإلزامهم بالأماكن المحددة لهم لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدن.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ ضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية لتطهير المصارف والترع ورفع تراكمات القمامة والمخلفات للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، ورفع ناتج التطهير من جانبي الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.