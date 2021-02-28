شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان : انتظام سير الامتحانات ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الوزارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، إن ٣٣٠٢٢ تلميذا وتلميذة أدوا امتحانات الصف الرابع الابتدائي، متعدد التخصصات، وسط إجراءات احترازية مشددة من تعقيم للجان وقياس درجة حرارة التلاميذ وتوفير بوابات التعقيم وارتداء الكمامات.

أضاف أنه من خلال متابعة المسؤولين للجان، تبين حسن سير العملية الامتحانية في معظم اللجان، وأن الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات الوزارية، كما توافرت أجواء الهدوء والنظام في جميع اللجان.

وعلى صعيد آخر تابع وكيل الوزارة امتحانات الصف الثاني الثانوي (العام) التي انطلقت أيضًا اليوم، وذلك عبر غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، حيث تواصل أعضاء الغرفة مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية عبر الهاتف والكونفرانس الافتراضي، حيث أدى الطلاب البالغ عددهم ٥٨٥٦ طالبا وطالبة امتحانهم اليوم في مادة (اللغة العربية) بالفترة الأولى، ومادة (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات) في الفترة الثانية وذلك طبقًا للجدول المعلن من قبل الوزارة.

وتمكن أكثر من ٩٢% من الطلاب من الدخول على المنصة الامتحانية، بينما لم يتمكن البعض الآخر من الدخول، وتم إثبات هذه الوقائع من خلال محاضر رسمية تم إرسالها للوزارة، حرصًا على مصلحة الطلاب.

وعلى الجانب الآخر أكد القبيصى أن اليوم انطلقت كذلك امتحانات الصف الثاني الثانوي (الفني)، حيث أدى الطلاب البالغ عددهم ١٢١٠٣ طلاب وطالبات بتخصصات: (الصناعي- التجاري- الفندقي- الزراعي- المزدوج) امتحاناتهم الورقية في مواد متعددة حسب الشعبة، ومن خلال متابعة عدد من المسؤولين وأعضاء المتابعة، تبين انتظام اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

واختتم وكيل الوزارة حديثه بالتأكيد على أن امتحانات المرحلة الثانوية مستمرة، بينما تنطلق غدًا امتحانات الصف الخامس الابتدائي.