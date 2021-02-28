شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مديرية تعليم المنوفية: لا شكاوى أو مشكلات صحية في امتحانات النقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، انتظام العملية الامتحانية لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف مدير مديرية تعليم المنوفية، في بيان، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية معوقات أو مشكلات صحية تتعلق بالامتحانات داخل المدارس سواء امتحانات الصف الرابع الابتدائي أو الثاني الثانوي العام أو النقل بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته .

كان مدير المديرية قد بدأ عمله صباح الأحد بالمشاركة في غرفة عمليات امتحانات النقل بالمديرية لرصد ومتابعة كل أعمال امتحانات النقل على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالتواصل مع غرف العمليات بالإدارات، ثم قام بجولة تفقدية لمتابعة انتظام امتحانات النقل ببعض مدارس إدارة شبين الكوم التعليمية، حيث أدى الطلاب الامتحان وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.