شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: الإخلاء الفوري خلال 15 يومًا تمهيدًا للإزالة حال عدم تقنين الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة، وتشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية بالديوان.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإرسال خطابات للمواطنين غير الجادين في تقنين أوضاعهم، لمطالبتهم بإسراع الخطى في إجراءات تقنين الأوضاع المخالفة وسرعة دفع الرسوم المستحقة عليهم طبقاً للقانون، مع التنبيه أنه في حالة عدم الجدية سيتم الإخلاء الفوري للمبنى أو الأرض خلال 15 يوم، تمهيداً لإزالته بعد شهر.

وأعلن المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات المباني بلغ 241 ألفا و45 طلبا، مطالباً المواطنين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية للتقدم بملف التصالح قبل الانتهاء من المدة المحددة طبقاً للقانون، وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة، قائلاً إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لإنهاء هذين الملفين المهمين للحفاظ على حق الدولة والشعب.