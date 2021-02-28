شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع خطة التطوير النهائية لقرى مركز الحسينية ضمن حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري ستغير شكل الحياة، وتحدث نقلة نوعية وحضارية في مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيه، لافتاً إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة بشكل عام، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الجهات المعنية، ومسؤولي القطاعات الخدمية المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعادل لطفي، مدير التخطيط بوزارة التنمية المحلية مسؤول ملف تنمية القرية بمشروع حياة كريمة، لمراجعة خطط التطوير النهائية لقري مركز الحسينية، والتي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

وقال المحافظ أن مركز الحسينية يمثل 31 % من إجمالي مساحة المحافظة وظل لسنوات طويلة يعاني من الإهمال وعدم الاهتمام، لذا فهو بحاجة ماسة لتقديم المزيد من الخدمات، فكان لزاماً علينا إدراجه في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، لتنفيذ أعمال التطوير بتلك القري، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الجيد بما يضمن سرعة البدء في تنفيذ المشروع، وفق الجدول الزمني الموضوع للإنتهاء من تطوير قرى مركز الحسينية، ليتم البدء في تنفيذ المشروع بباقي مراكز المحافظة وخاصة ذات الخدمات القليلة .

و خلال الاجتماع اطلع المحافظ على خطط التطوير الشاملة التي سيتم تنفيذها بقرى مركز الحسينية، والتي تشمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعي، وتوصيل شبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري، وتوفير خدمات الإنارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة إنارة، وكذلك توفير الخدمات التعليمية بإنشاء مدارس جديدة، وإنشاء الوحدات الصحية والشبابية، وإنشاء وحدات خدمات الطب البيطري، فضلا عن إنشاء خدمات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد الكباري بقطاع الري.

وجه المحافظ الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، بالتنسيق والتعاون وإعادة إعداد المقايسات مرة أخرى لتغطية أكبر عدد من القري والتوابع، طبقا للميزانية الموضوعة من وزارة التنمية المحلية، وترتيب كافة المشروعات التي تم إدراجها بخطط التطوير، وإنجازها على أرض الواقع لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على أهبه الاستعداد، وسيعمل بكامل طاقته لإنجاز المبادرة الرئاسية، لتطوير قرى مركز الحسينية، مشدداً على سرعة الانتهاء من الرسومات والمقايسات الهندسية لتنفيذ المشروع، مع الأخذ في الإعتبار ترتيب الأولويات وتحديد الإحتياجات الفعلية، وعلى رأسها أعمال البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، والطرق وإنشاء وتأهيل المدارس والوحدات الصحية وغيرها، وذلك لتغيير وجه الحياة بقرى مركز الحسينية، وتقديم أفضل الخدمات لسكانها والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي.