شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تنتهي من التصحيح الإلكتروني لـ ٨٨١ ورقة امتحانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لـ ٨٨١ ورقة امتحانية في الأيام الأولى لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وأكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دور التصحيح الإلكتروني في تحقيق دقة وسرعة الأداء أثناء العملية الامتحانية، موضحا أنه تم تصحيح ٤٤٠ ورقة إجابة (نموذج ١، ونموذج ٢) لمقرر اللغة العربية بكلية الألسن.

وأضاف الدكتور عبدالرؤوف مصطفى المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم أنه تم تصحيح ٩١ ورقة إجابة بكلية العلوم بواقع ٢٥ ورقة لمادة علم الحيوان، و١٣ورقة في مقرر موضوعات مختارة، ٣١ ورقة بمقرر جبر نقطي، ٢٢ ورقة بمقرر الرسم بالحاسب.

وتابع أنه تم تصحيح ٣٥٠ ورقة إجابة لمقرر الحاسب الآلي بكلية السياحة والفنادق.