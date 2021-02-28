شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يفتتح مركز السيدة العذراء الطبى بعد تجديده بروض الفرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مركز السيدة العذراء الطبى بعد تجديده بشارع جزيرة بدران بحى روض الفرج وبحضور رئيس حى روض الفرج، حيث تفقد أماكن العيادات والأجهزة الطبية فى جميع التخصصات مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفقد الدكتور حسام الدين فوزي عدد من المدارس بنطاق حى روض الفرج، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل لامتحانات أولى وثانيه ثانوى والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، بحضور رئيس حى روض الفرج .

وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال قشط كوبرى قصر الطاهرة، ومعالجة الفواصل تمهيدا لرصفه وتطويره، وذلك بحضور المهندس علاء مراد سكرتير عام حى الزيتون ، كما استعرض أعمال تطوير ميدان الحلمية مع شارع سليم الأول، ووجه بصيانة الانارة ومراجعة وصيانة الأعمدة بشارع اسعد وشارع احمد حافظ عوض وشارع كنيسة العذراء وشارع البلقينى بروض الفرج.