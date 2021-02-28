شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة مشاركة بلاده فى مؤتمر حوار الأديان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وأكد وزير الأوقاف سعى الوزارة الدائم للتواصل الحضارى، وترسيخ أسس الحوار البناء، ونشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته.
وأشاد السفير خيرات لاما شريف بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها العظيمة فى مواجهة الفكر المتطرف.
وأهدى وزير الأوقاف السفير نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التى تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب سيادة السفير، ووعد بالعمل على ترجمة هذا الفكر العظيم إلى اللغة الكازاخية ونشره على نطاق واسع .