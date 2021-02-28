شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لن يضار أى طالب يتعرض لمشكلة فى الامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته من الطلاب الذين يؤدون الامتحانات الإلكترونية فلن يضار إطلاقا والأهم هو إصلاح أى مشكلة يتم رصدها.

وقالت الوزارة، إن أرقام الدخول على منصة الامتحان ممتازة حول الجمهورية ولذلك لا يصح أن نقول جمل مثل "تكرار ما حدث بالأمس".

وكان بعض أولياء الأمور اشتكو من وقوع منصة الامتحانات الإلكترونية اليوم أثناء امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى فى 12 محافظات وهى الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر، أداء امتحان اللغة العربية حيث تم فتح المنصة لاختبار الطلاب إلكترونياً داخل المدارس.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن قرار توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الاحمال على الشبكات، وشهدت المدارس الثانوى صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة باستقبال الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا على طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.