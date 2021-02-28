الزراعة تختتم دورة معهد صحة الحيوان حول تشخيص أمراض الدواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة، إن الدورة التدريبية التي نظمها معهد بحوث الصحة الحيوانية - معمل المنصورة تحت عنوان "تشخيص امراض الدواجن وأخذ العينات عن طريق التشريح، اختتمت مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

حضر الدورة عشرون متدرباً من خريجى كلية الطب البيطري دفعة 2020 وقد أشاد المتدربون بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة في تلك الدورة لتجهيزهم للعمل بمزارع الدواجن.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد، إن تلك الدورات يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الذى يتابع باستمرار تنفيذ تلك الدورات لمساعدة الطلبة وحديثي التخرج لتجهيزهم لسوق العمل.

وأشار مممتاز، إلي ان الدورات التدريبية التي تعقد بالمعهد دورات عملية لتدرب الطلبة والأطباء على التشخيص والعمل بأيديهم لصقل مهاراتهم التشخيصية ويتم متابعتهم وإرشادهم لحل المشاكل التي قد تواجههم في الحقل.

وفي نفس السياق يتم تدريبهم على تشخيص أمراض الدواجن عن طريق التشريح والوسائل التشخيصية الحديثة. ​