"سعفان ومحافظ البحيرة" يسلمان 72 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة اليوم الأحد، 72 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، اطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور، إبراهيم الخطيب مدير المديرية.​