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التموين: ضبط مصنع لإنتاج "سكر دايت" بداخله كميات كبيرة مجهولة المصدر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع السكر الدايت، بقصد تصنيع وتعبئة السكر منخفض السعرات الحرارية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على 2٫400 طن مادة خام "سوربيتول –مستلزمات إنتاج" مجهولة -المصدر وبدون مستندات" – 110 كيلو جرام مستلزمات إنتاج "سكر لوز – كحول إيثيلي"مجهولة المصدر وبدون مستندات"- 1٫250 طن سكر دايت بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى معدة للتعبئة – 9786 عبوة سكر دايت أوزان مختلفة منتج نهائى غير مكتمل البيانات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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