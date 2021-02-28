شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف لمدة عام.. البابا تواضروس يترأس اجتماعات المجمع المقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين، ولمدة 3 أيام، بعد توقفها مرتين العام الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، وإعلان الكنيسة عددا من الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات والتباعد الاجتماعي.

في سياق متصل، يترأس البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس صلوات عمل الميرون المقدس، على مدار يومي 10 و11 مارس، وذلك للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلن البابا تواضروس الثاني، عن عمل الكنيسة زيت الميرون للمرة الـ٤٠ في تاريخ كنيستنا، خلال مارس المقبل. وأوضح، في افتتاحية مجلة الكرازة، والصادر في نسخة إلكترونية تحت عنوان «فرحة الميرون» معنى وفاعلية هذا السر وتاريخه، فكلمة ميرون هي كلمة يونانية معناها طيب أو رائحة عطرية، ويعد السر الثانى في عداد الأسرار الكنسية السبعة، بعد سر المعمودية، كما أنه لا يتكرر في حياة المسيحى إلا مرة واحدة، بعد معموديته، بالإضافة إلى استخدامه في تدشين المذابح والكنائس وأوانى الخدمة السرائرية والمعموديات والأيقونات.

وأشار البابا، إلى أن عمل الميرون، بدأ منذ العصر الرسولي، حيث أخذ الآباء خلطة الحنوط الموجودة في كفن المسيح، وكذلك الأطياب التي أحضرتها المريمات ومزوجوها بزيت الزيتون النقي وقدسوها بالصلاة، وجعلوها دهنًا مقدسًا لسر مسحة الروح القدس.

وأضاف البابا، إلى أن الميرون المقدس، يتكون من إضافة ٢٧ مادة مستخلصة كزيوت عطرية، تضاف إلى زيت الميرون النقى، وتتقدس بالصلوات والقراءات والألحان والقداسات.

وفى ختام مقاله استعرض سبع مميزات للأسلوب الجديد في تحضير الميرون، والذى استخدم منذ عام ٢٠١٤ بموافقة أعضاء المجمع المقدس، وكانت نتائجه مبهرة، حيث يقوم على استخدام الزيوت العطرية الطبيعية المستخلصة بكفاءة تامة وبنقاوة كاملة.