شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق: اتخاذنا حزمة من الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف.

جاء ذلك خلال تفقده سير أعمال امتحانات بداية الفصل الدراسي الأول2020 -2021، حيث تفقد رئيس الجامعة، أعمال سير الامتحانات بكليات طب وجراحة الفم والأسنان والتجارة، والتكنولوجيا والتنمية، وعلوم ذوي الأعاقة والتأهيل، ومعهد التمريض، رافقه الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب ،واطمأن رئيس الجامعة على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان طبقاً للوائح وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكداً على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

وتم خلال تلك الجولة التفقدية لرئيس الجامعة التأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ،أثناء دخول الطلاب للجان الامتحانات وداخل اللجان .

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام على انتظام متابعه سير الامتحانات، وتوفير جميع مقومات الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم وحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، واستطلع آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، وسؤال الطلاب عن مدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم. وحث الطلاب على ضرورة الثقة في أنفسهم، مؤكدًا أن التفوق يتحقق من خلال القدرة على الاستنتاج والفهم وإعمال العقل.

وفي ختام الجولة، أشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الوقائية، والخضوع للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة ،من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة، ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلى جانب الإجراءات الأخرى.