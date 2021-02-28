شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توجه رسالة للمصريين بشأن الحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، متاح للمواطنين ذوي الأولوية للمستحقين من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وقال مجاهد لـ«المصري اليوم»، إنه على المستحقين عدم التسجيل أكثر من مرة منعا لعمل ضغوط على الموقع الإلكتروني المخصص، مشيرا إلى أن الموقع يسجل البيانات والتقارير الطبية مرة واحدة وسيتم اختيار المستحقين إلكترونيا.

وناشد مجاهد، المواطنين من غير المستحقين عدم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن الوزارة لديها جرعات كافية لجميع المستحقين.

وشدد على أن جميع اللقاحات التي ستستخدمها آمنة وحاصلة على تراخيص من هيئة الدواء المصرية.

يمكن التسجيل من هنا..

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home