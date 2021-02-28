شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالمقطم ومنشأة ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الأحد، عددًا من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالقاهرة قبل افتتاحها رسمياً خلال شهر مارس المقبل.

بدأت الجولة التفقدية بزيارة للمحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة المقطم في حي الخليفة والتي تخدم المنطقة الجنوبية للقاهرة ومساحتها ٥٠٤٠م٢ وبسعة تصميمية حوالي 2000 طن مخلفات يوميًا وبتكلفة حوالي 40 مليون جنيه، وهي المحطة التي سلمت الهيئة العربية للتصنيع معداتها للمحافظة وشملت ٩ سيارات رينو سعة 45 م٣ ولودر ومغسلة للسيارات ومولد للكهرباء، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتشغيلها.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى شرح حول آليات تشغيل وعمل المحطة وبرامج التدريب والتأهيل التي تم الانتهاء منها للسائقين على المعدات الجديدة والصيانة وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المحطة الوسيطة في منشأة ناصر والتي تخدم المنطقة الغربية للمحافظة وتبلغ مساحتها ١٧٠٦م٢، وبسعة تصميم حوالي 600 طن مخلفات يوميًا وبتكلفة حوالي 35 مليون جنيه، ومزودة بمعدات تتكون من (6 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 12 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء).

وتابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إجراءات وآليات عمل وتشغيل المحطة ومكوناتها وبرامج التدريب والتأهيل التي تم الانتهاء منها للسائقين وكل العاملين بالمحطة على المعدات الجديدة.

وخلال الجولة، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم تخصيص مبلغ ١٩٦ مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولى من منظومة المخلفات الصلبة وتم تنفيذ مشروعات بحوالي ١٧٢ مليون جنيه على المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والالات الجديدة، مؤكداً على سعى الوزارة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل محافظة القاهرة وباقي محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة تسعى في ظل متابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعًا لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة.

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى التعاون القائم بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بما يسهم في إحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالي الحضاري للشارع المصرى من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة.

ووجه وزير التنمية المحلية بتوفير عدد من قطع الأراضي المقترحة لبحث إنشاء محطات وسيطة جديدة عليها بالمنطقة الشرقية بالقاهرة للمساعدة في تقليل نفقات التشغيل في منظومة المخلفات الصلبة والاستفادة القصوى من كل الموارد ورفع كفاءة عمليات الجمع.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أهمية الدعم الذي تقدمه وزارة التنمية المحلية للمحافظة لتحسين مستوى النظافة بكل أحيائها وتزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومساعدة المحافظة في حل مشكلة القمامة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة لتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة.

وفي إطار اهتمام وزير التنمية المحلية بشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، تلقت الوزارة عددًا من الشكاوى من السكان المنطقة المجاورة لمصنع السلام للمعالجة بسبب انبعاث الروائح الكريهة للمخلفات، فتوجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لتفقد مصنع السلام للمعالجة (مشروع المعالجة والتخلص الآمن للمخلفات الصلبة) والذي يستقبل مخلفات المنطقة الشمالية والشرقية بالقاهرة وينتج سماد عضوي ووقود بديل للطاقة، وتبلغ مساحته حوالي ٨ أفدنة وسعته التصميمية (٤٠٠٠ طن/ يوم)، كما تبلغ كمية المدخلات اليومية للمصنع ٣٦٠٠ طن/ يوم، وبدأ تشغيله في منتصف عام 2020 بموجب تعاقد بين محافظة القاهرة ممثلة في هيئة النظافة وتجميل القاهرة والشركة المصرية المتكاملة لتدوير المخلفات (ايكوم) .

وخلال الزيارة تلاحظ تكدس وتراكم للمخلفات بالمصنع دون معالجة لإنتاج السماد العضوي، كما تلاحظ نقل كميات كبيرة من المخلفات التي تصل إلى المصنع للمدفن الصحي بمدينة العبور على عكس المتفق عليه بتخفيض كمية المخلفات التي تذهب إلى المدافن الصحية للمساعدة في إطالة عمرها والمحافظة على الأراضي.

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة من الوزارة ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة ( هيئة نظافة وتجميل القاهرة ) لبحث وتقييم أسلوب تشغيل المصنع ومراجعة الإلتزامات التي تعهدت بها الشركة فيما يخص التعاقد الخاص بإعادة تأهيل وتشغيل مصنع السلام لتحسين العائد الاقتصادي والبيئى والاجتماعي من الاستثمارات الحكومية في هذا المجال.

رافق الوزير والمحافظ في جولتهما كل من المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة وتجميل القاهرة، والدكتور أحمد سعيد، رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالمقطم ومنشأة ناصر

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالمقطم ومنشأة ناصر

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بالمقطم ومنشأة ناصر