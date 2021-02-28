شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر: قدمنا 300 مليون جنيه لدعم مستشفى «أورام الأطفال» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى المصرفى محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، سعادته بحضور افتتاح مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الأطفال بالصعيد وبما شاهده من إنجازات كبيرة على أرض الواقع.

وقال الاتربي، أن بنك مصر فخور جدا بالمساهمة في هذا الصرح الطبي الكبير من خلال التبرع بمبلغ 300 مليون جنيه، مشيرًا أن بنك مصر حريص كل الحرص على دعم كافة المشروعات التي تتعلق بالجانب الصحي الخدمى وسعداء أننا أيضا شركاء أساسيين مع مؤسسة شفاء الأورمان.

مؤكدًا أنه قدم أكثر من مليار جنيه لدعم القطاع الصحي ومن خلال أيضا المشاركة في الكثير من المبادرات الخدمية التي تنعكس على المواطنين بشكل إيجابي وسريع .

وأضاف، أن مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال ترفع المعاناة عن كاهل أبناء الصعيد وتخدم الآلاف مما كانوا يجبرون على السفر للقاهرة لأكثر من 14 ساعة لتلقي العلاج، حيث وفرت المستشفي أطقم طبية على أعلى مستوى وأجهزة عالمية وإنشاءات رائعة مما يجعل جودة الخدمة المقدمة للأطفال المرضي عالية وتهون عليه مشقة السفر والعلاج في مستشفيات القاهرة.

ومن جانبه قدم مجلس ادارة جمعية الأورمان، الشكر ل محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر على تبرع البنك ودعمه لستشفى شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال ولدعم دعم مسيرة الأورمان في تقديم الخدمات الانسانية الرائدة لشرائح غير القادرين على مدار السنوات الماضية .

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن المؤسسة فخورة بالتعاون مع مؤسسة وطنية عريقة مثل بنك مصر موجها الشكر لقيادات البنك والعاملين به على كل ما قدموه في سبيل إنشاء المستشفي التي ستخدم 16 مليون نسمة من أبناء محافظات الصعيد.

يذكر أن بنك مصر تعاون مع جمعية الأورمان في تقديم خدمات انسانية متعددة لشرائح غير القادرين في انحاء مصر وبخاصة في محافظات الصعيد على مدار السنوات الماضية .