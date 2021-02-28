شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون ينجبون 7 ملايين طفل خلال 6 سنوات.. طلب إحاطة حول أسباب الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب محمود بدر، طلب إحاطة، اليوم الأحد، موجه إلى الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان، للوقوف على أسباب القصور في الاستراتيجية القومية للسكان، وبحث أسباب زيادة عدد السكان 7 ملايين على خلاف المستهدف في تلك الفترة.

قال «بدر» في طلبه: «في نهاية عام ٢٠١٤، أعلنت الحكومة المصرية عن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة والاستثمار في الطاقة البشرية».

وأضاف: «الهدف طبقا للخطة من (٢٠١٥- ٢٠٢٠) أن تصل نسبة النمو السكاني إلى عدد ٩٤ مليون نسمة، إلا أنه وصلنا في أكتوبر ٢٠٢٠ إلى ١٠١ مليون نسمة أي بزيادة ٧ مليون نسمة عن المستهدف في الاستراتيجية، رغم أن أحد أهداف الاستراتيجية القومية هي توعية المواطنين وزيادة أماكن خدمات تنظيم الأسرة التي تساعد على الحد من النمو السكاني بشكل أو بآخر إلا أننا أمام واقع مغاير».

ورصد بدر، عدد من الازمات التي عرقلت سير الهدف من الخطة وفي مقدمتها عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة في أماكن كثيرة بصعيد مصر ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها أو لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (٣١٨٣) منطقة، وأن هناك تقريبا ١٢٥٠ وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من ٢ إلى ٣ وحدات صحية أسبوعيا نظرا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة.

وتابع: «توجد أزمة حقيقية في الإطار المؤسسي الحالي وهو المجلس القومي للسكان، الذي يعد تابعا لوزارة الصحة وكان آخر اجتماع للمجلس في ٢٧ يناير ٢٠١٩ برئاسة الوزيرة، ورغم أنها أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع شهري للمجلس نظرا للحاجة الماسة لتفعيل دوره إلا أنها لم تجتمع به حتي الآن منذ عام ٢٠١٩».

واختتم: «ميزانية المجلس القومي للسكان سنجد أنها ٥٧ مليون جنيه وهو رقم زهيد للغاية، فكيف إذا علمنا أن ٨٠% من هذا الرقم (٤٦ مليون و٥٠٠ الف)، يتم إنفاقه على الأجور ومرتبات العاملين في المجلس فكيف يتسنى تحقيق الاستراتيجية في ظل هذه الموارد الضعيفة.»