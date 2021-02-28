شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: دورة تدريبية لتأهيل خريجي كليات الطب البيطري لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية، بتنظيم دورات علمية لتجهيز الكوادر البشرية من الطلبة وحديثي التخرج بكليات الزراعة والطب البيطرى وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل والمشاكل الحقلية.

يأتي ذلك بينما اختتمت الدورة التدريبية التي نظمها معهد بحوث الصحة الحيوانية في معمل المنصورة تحت عنوان «تشخيص امراض الدواجن واخذ العينات عن طريق التشريح» والتى عقدت في الفترة من 21 إلى 25 فبراير 2021 مع أتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19، بمشاركة 20 متدرباً من خريجي كلية الطب البيطرى دفعة 2020.

وأشاد المتدربون بالمنهجية والمادة العلمية المقدمة في تلك الدورة لتجهيزهم للعمل بمزارع الدواجن مشيرين إلى أهمية الدورات التدريبية المعتمدة من الجهات المعنية في مساعدة أصحاب الأعمال والشركات في توفير فرص عمل للمتميزين.

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية الأحد أن تلك الدورات يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية الذي يتابع باستمرار تنفيذ تلك الدورات لمساعدة الطلبة وحديثى التخرج لتجهيزهم لسوق العمل موضحا ان الدورات التدريبية التي تعقد بالمعهد هي دورات عملية لتدريب الطلبة والاطباء على التشخيص لمختلف الأمراض الوبائية والمتوطنة وفقا لبرامج عملية لتطبيق البحوث المختلفة.

وأضاف «شاهين»، أن هذه الدورات تهدف رفع كفاءة خريجي كليات الطب البيطري والعمل الميداني لصقل مهاراتهم التشخيصية حيث يتم متابعتهم وإرشادهم لحل المشاكل التي قد تواجههم أثناء التطبيق. وفى ذات السياق يتم تدريبهم على تشخيص امراض الدواجن عن طريق التشريح والوسائل التشخيصية الحديثة.

وجه مدير معهد صحة الحيوان الشكر للمدربين في توفير برامج تدريبية ترفع من كفاءة الخريجين وتؤهلهم لمختلف الأعمال في القطاع الخاص، مطالبا بالمزيد من الدورات المتخصصة التي تخدم الخريجين، خاصة أن هذه الدورات تأتي في إطار دور المعهد الخدمى والتوعوى لخدمة المجتمع.