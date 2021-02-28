شكرا لقرائتكم خبر عن 38763 طالبًا بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان الترم الأول في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية تواصل سير أعمال الأمتحانات في اليوم الثاني للامتحانات من خلال غرفة عمليات بديوان عام المديرية.

وأشارت «إبراهيم» إلى أن نحو ٣٨٧٦٣ طالبا بالصف الثاني الثانوى يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في ١٩٣٨ لجنة وأن نحو ١٣٣١١٥ طالبا بالصف الرابع الابتدائي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في ٦٦٥٦ لجنة وأن ٤٧٥٦٠ طالبا في التعليم الفني، زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول في ٢٦٨٣ لجنة.

أوضحت وكيل ميرية التربية والتعليم أنه تم التأكد من عمليات التطهير والتعقيم للجان على مستوى المحافظة وبمتابعة مباشرة من مديري الإدارات لجميع مدارس المحافظة للتأكد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة للجان حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة وسلامة المشرفين داخل اللجان وخارجها.