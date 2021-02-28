شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءات موفرة للطاقة .. الانتهاء من إنارة مدينة المهندسين بـ برج العرب بالكامل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، أن لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية، عن الانتهاء من إنارة مدينة برج العرب بالكامل من خلال أعمدة إنارة باستخدام الاضاءات الموفرة للطاقة وذلك تنفيذا لرغبات المهندسين بعد ورود شكاوى عديدة بعدم إنارة العديد من الأماكن داخل مدينة المهندسين ببرج العرب.

ومن جانبه قال المهندس الاستشاري السيد حسن، رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن عملية الإنارة كانت على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى الدفع ب40 عامود إنارة تم توزيعهم على المدينة وهي عواميد كاملة باستخدام اضاءة«الليد» الموفرة للطاقة 200 وات بارتفاع 10.5متر بتكلفة قدرها 345100 جنيها.

وأضاف «حسن» أن المرحلة الثانية تضمنت إسناد الإنارة لأحد الشركات من خلال مناقصة وتم صيانة ورفع كفاءة الأعمدة وتركيب أعمدة جديدة في عدد من الأماكن وتركيبها باستراتيجية محددة لتحقيق إضاءة عالية، موضحا أن المرحلة الثانية بتاريخ 15 فبراير 2021 لأعمال قطع غيار وصيانه 68 كشاف إضاءة لمبة صوديوم لا تعمل بتكلفة 49592.2 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة على المقاولات وكافة الضرائب والرسوم الاخرى وانتهت اعمال التوريد والتركيب بالكامل بتاريخ 26 فبراير 2021

وأكد على انتهاء أزمة الإنارة داخل المدينة بعد ورود شكاوى بوجود ظلام في عدد من الأماكن منها البوابات الرئيسية وطريق المسجد مما كان يشكل خطورة على سكان المدينة واستجابة من لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية تم إنارة المدينة بالكامل وذلك في إطار تطوير المدينة وتجميلها.

واشار رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير مدينة برج العرب بالإسكندرية ورفع كفاءة الخدمات داخل المدينة تنفيذا لرغبات المهندسين .

بإضاءات موفرة للطاقة .. الانتهاء من إنارة مدينة "المهندسين" ببرج العرب بالكامل - صور

بإضاءات موفرة للطاقة .. الانتهاء من إنارة مدينة "المهندسين" ببرج العرب بالكامل - صور

بإضاءات موفرة للطاقة .. الانتهاء من إنارة مدينة "المهندسين" ببرج العرب بالكامل - صور

بإضاءات موفرة للطاقة .. الانتهاء من إنارة مدينة "المهندسين" ببرج العرب بالكامل - صور

بإضاءات موفرة للطاقة .. الانتهاء من إنارة مدينة "المهندسين" ببرج العرب بالكامل - صور

بإضاءات موفرة للطاقة .. الانتهاء من إنارة مدينة "المهندسين" ببرج العرب بالكامل - صور