شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام المنصة التعليمية الإلكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي في الاسكندرية، امتحان الفصل الدراسى الأول، اليوم الاحد، وسط اجراءات احترازية مشددة، كما ادى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحانات.

أجرى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة اليوم الأحد، لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وتفقد عدد من لجان الامتحانات بإدارة وسط التعليمية.

وبدأت الزيارة بمدرسة الشاطبي الميكانيكية، والتي أدى بها ٣٣٠ طالبًا الامتحانات في ١٧ لجنة فرعية، وظهرت اللجنة منضبطة، وتفقد سعد لجان الامتحانات بمدرسة عمرو عراقي محمد نصار الابتدائية محرم بك سابقا يؤدى بها ٧٩ طالبًا في ٧ لجان فرعية.

وقال «سعد»، إن الامتحانات سارت في جو من الهدوء ثم انتقل إلى مدرسة الامام على الابتدائية يؤدي بها ٥٩ طالبًا في ٤ لجان فرعية، وسارت اللجنة هادئة، ولم ترد أية شكاوى عن صعوبة الامتحان، ومدرسة دار الصفوة الابتدائية الملحقة على مدرسة الإمام على وبها 41 طالب في لجنتين وكان عدد الحضور بها 36 طالب، مشيرًا إلى أن أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي تحقق نواتج التعلم في جميع المواد، كذا تحقق الوزن النسبي لجميع المواد بالتوازي وليس مادة على حساب أخرى.

وأضاف أن امتحانات الصف الثاني الثانوي، سارت بشكل منتظم في يومها الأول، وأدى الطلاب الامتحان إلكترونيًا بعد استجابة المنصة الامتحانية الإلكترونية في لجان مدارس المحافظة،والتى انتظمت طوال فترة الامتحانات، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

كان طلاب الصف الأول الثانوي بالإسكندرية، أدوا أمس السبت، امتحان اللغة العربية والأحياء، إلكترونيًا.

انتظام المنصة الامتحانية الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى الإسكندرية (صور)

انتظام المنصة الامتحانية الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى الإسكندرية (صور)

انتظام المنصة الامتحانية الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى الإسكندرية (صور)

انتظام المنصة الامتحانية الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى الإسكندرية (صور)

انتظام المنصة الامتحانية الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى الإسكندرية (صور)

انتظام المنصة الامتحانية الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى الإسكندرية (صور)

انتظام المنصة الامتحانية الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى الإسكندرية (صور)

انتظام المنصة الامتحانية الالكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي فى الإسكندرية (صور)