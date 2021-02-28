شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من لجان الامتحانات الإلكترونية في المدارس الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، عددًا من لجان الامتحانات الإلكترونية في المدارس الثانوية بالإضافة لامتحانات النقل بالتعليم الابتدائي للفصل الدراسي الأول، منها مدرسة هشام بركات الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى للغات لمتابعة سير الامتحانات

واطمأن على تطبيق الاجراءات الاحترازية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، ومراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يتم المتابعة اللحظيّة مع غرف العمليات بالمحافظة، وذلك لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدًا على حرصه لمتابعة العملية التعليمية والامتحانات بكل مدارس مراكز ومدن المحافظة، مكلفًا بتوفير كل سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب والملاحظين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامتهم، مشددًا بدور مديرية التربية والتعليم، وكل الجهات المعنية، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية.

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من لجان الامتحانات

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من لجان الامتحانات

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من لجان الامتحانات

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من لجان الامتحانات

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من لجان الامتحانات

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من لجان الامتحانات

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من لجان الامتحانات