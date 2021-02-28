شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اطمأن على اجراءات استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية ، ووجه الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب.