شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان عقب رفض وقف الانتخابات: إجراءات لسلامة الزملاء خلال التصويت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية لليوم السابع، أن انتخابات نقابة الصحفيين سوف تتم في موعدها المحدد يوم 5 مارس المقبل، وأضاف أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وقوية مع الجهات المختصة للإشراف على العملية الانتخابية فى النقابة، للحفاظ على سلامة الزملاء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على أن سلامة الصحفيين الأهم في العملية الانتخابية.

وقضت محكمة القضاء الإدراي في مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة من شوقي البربري المحامي بالنقض، وكيلاً عن الصحفي عصام إبراهيم أبو النجا، والتي طالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وكذا وقف انتخابات نقابة الصحفيين لحين الفصل في دعواه.

واختصم الطعن رقم 32309 لسنة 75 قضائية، كلا من نفيب الصحفيين ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، بصفاتهم. وقالت الدعوى إن الطاعن اتجه إلى نقابة الصحفيين لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، إلا أن نقابة الصحفيين رفضت ذلك رغم حصول الطالب على الأحكام النهائية والباته في أحكام كانت مدرجة عليه.

واضافت الدعوى أن نقابة الصحفيين رفضت تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة من قضائنا العادل والشامخ وضربت بتلك الأحكام عرض الحائط بل وتحاول الإسراع في إجراء انتخابات النقابة يوم 5 مارس الجاري غير عابئه بما قررة قضاؤنا الشامخ، وذلك بعدم تنفيذ الأحكام الباته والنهائية وقامت برفع قضايا وهمية ضد الصحفيين مما يعد اهدار للمال العام، وكذا صرف مبالغ مالية لغير المستحقين.