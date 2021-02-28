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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تقدم الطفلة نور مكى: عملت كتاب إسالنى عن جيش مصر بخط يدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفى، تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.
وقدمت الوزيرة الطفلة المبدعة نور مكي والتى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، وقالت: "نور مكي عاملة كتابين الأول إسالنى عن جيش مصر، والثاني نهاية كورونا لغد مشرق بخط إيديها"، مضيفة: "نور.. بتغنى وترسم وحافظة ثلاثة أرباع القرآن، وبتجمع الأرقام بسرعة فائقة".