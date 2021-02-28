وزيرة الثقافة تقدم الطفلة نور مكى: عملت كتاب إسالنى عن جيش مصر بخط يدها.. صور

وقدمت الوزيرة الطفلة المبدعة نور مكي والتى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، وقالت: "نور مكي عاملة كتابين الأول إسالنى عن جيش مصر، والثاني نهاية كورونا لغد مشرق بخط إيديها"، مضيفة: "نور.. بتغنى وترسم وحافظة ثلاثة أرباع القرآن، وبتجمع الأرقام بسرعة فائقة".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012