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وزيرة الثقافة تقدم الطفلة نور مكى: عملت كتاب إسالنى عن جيش مصر بخط يدها.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تقدم الطفلة نور مكى: عملت كتاب إسالنى عن جيش مصر بخط يدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفى، تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.

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وقدمت الوزيرة الطفلة المبدعة نور مكي والتى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، وقالت: "نور مكي عاملة كتابين الأول إسالنى عن جيش مصر، والثاني نهاية لغد مشرق بخط إيديها"، مضيفة: "نور.. بتغنى وترسم وحافظة ثلاثة أرباع القرآن، وبتجمع الأرقام بسرعة فائقة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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