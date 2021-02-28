شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالقاهرة مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عدداً من مشروعات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالقاهرة قبل افتتاحها رسمياً خلال شهر مارس المقبل، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

بدأت الجولة التفقدية بزيارة للمحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة المقطم بحى الخليفة والتى تخدم المنطقة الجنوبية للقاهرة ومساحتها 5040م2 وبسعة تصميمة حوالى 2000 طن مخلفات يومياً وبتكلفة حوالى 40 مليون جنيه، وهى المحطة التى سلمت الهيئة العربية للتصنيع معداتها للمحافظة وشملت 9 سيارات رينو سعة 45 م3 ولودر ومغسلة للسيارات ومولد للكهرباء، وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتشغيلها.

واستمع شعراوى وعبدالعال إلى شرح حول آليات تشغيل وعمل المحطة وبرامج التدريب والتأهيل التى تم الانتهاء منها للسائقين على المعدات الجديدة والصيانة وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المحطة الوسيطة بمنشأة ناصر والتى تخدم المنطقة الشمالية للمحافظة وتبلغ مساحتها 1706م2، وبسعة تصميمة حوالى 600 طن مخلفات يومياً وبتكلفة حوالى 35 مليون جنيه، ومزودة بمعدات تتكون من (6 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و12 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) .

وتابع شعراوى وعبدالعال اجراءات وآليات عمل وتشغيل المحطة ومكوناتها وبرامج التدريب والتأهيل التى تم الانتهاء منها للسائقين وكافة العاملين بالمحطة على المعدات الجديدة .

وخلال الجولة أكد شعراوى أنه تم تخصيص مبلغ 196 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولى من المنظومة، وتم تنفيذ مشروعات بحوالى 172 مليون جنيه على المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وشراء المعدات والآلات الجديدة، مؤكداً على سعى الوزارة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل محافظة القاهرة وباقى محافظات الجمهورية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد شعراوى، على أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة .

وأشار شعراوى إلى التعاون القائم بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بما يسهم فى إحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى الحضارى للشارع المصرى من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة .

كما وجه شعراوى، بتوفير عدد من قطع الأراضى المقترحة لبحث إنشاء محطات وسيطة جديدة عليها بالمنطقة الشرقية بالقاهرة للمساعدة فى تقليل نفقات التشغيل بالمنظومة والاستفادة القصوى من كافة الموارد ورفع كفاءة عمليات الجمع .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أهمية الدعم الذى تقدمه وزارة التنمية المحلية للمحافظة لتحسين مستوى النظافة بكافة أحياءها وتزويدها باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التى تساعد على رفع كفاءة المنظومة، ومساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة لتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة الهامة وإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة .

وفى إطار اهتمام وزير التنمية المحلية، بشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، تلقت الوزارة عدداً من الشكاوى من السكان المنطقة المجاورة لمصنع السلام للمعالجة بسبب انبعاث الروائح الكريهة للمخلفات، فتوجه اللواء محمود شعراوى، ومحافظ القاهرة لتفقد مصنع السلام للمعالجة (مشروع المعالجة و التخلص الآمن للمخلفات الصلبة) والذى يستقبل مخلفات المنطقة الشمالية والشرقية بالقاهرة وينتج سماد عضوى ووقود بديل للطاقة وتبلغ مساحته حوالى 8 أفدنة وسعته التصميمة ( 4000 طن/ يوم )، كما تبلغ كمية المدخلات اليومية للمصنع 3600 طن/يوم، وبدأ تشغيله فى منتصف عام 2020 بموجب تعاقد بين محافظة القاهرة ممثلة فى هيئة النظافة وتجميل القاهرة والشركة المصرية المتكاملة لتدوير المخلفات (ايكوم) .

وخلال الزيارة تلاحظ تكدس وتراكم للمخلفات بالمصنع دون معالجة لإنتاج السماد العضوى، كما تلاحظ نقل كميات كبيرة من المخلفات التى تصل إلى المصنع للمدفن الصحى بمدينة العبور على عكس المتفق عليه بتخفيض كمية المخلفات التى تذهب إلى المدافن الصحية للمساعدة فى إطالة عمرها والمحافظة على الأراضى.

ووجه شعراوى بتشكيل لجنة من الوزارة ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة ( هيئة نظافة وتجميل القاهرة ) لبحث وتقييم أسلوب تشغيل المصنع ومراجعة الالتزامات التى تعهدت بها الشركة فيما يخص التعاقد الخاص بإعادة تأهيل وتشغيل مصنع السلام لتحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى من الاستثمارات الحكومية فى هذا المجال .

رافق الوزير والمحافظ فى جولتهما كل من المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء إبراهيم عوض سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة وتجميل القاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية .